As empresas multinacionais dos EUA repatriaram para os EUA US$ 54 bilhões (R$ 315 bilhões) em lucros e dividendos, obtidos em suas vendas no Brasil na última década. Os dados fazem parte de uma carta enviada à Casa Branca por parte da Câmara de Comércio Brasil-EUA, no contexto das negociações entre os dois países para que se evite uma guerra comercial. Nesta sexta-feira, autoridades do Brasil e dos EUA terão uma nova reunião para tentar encontrar um acordo que evite novas taxas e retaliações por parte do governo brasileiro. A Casa Branca quer anunciar uma nova política comercial a partir de 2 de abril e negocia com diversos países uma saída para o que ela chama de "injustiça" no tratamento dado às empresas americanas.