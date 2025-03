Sofrendo para cumprir algumas de suas promessas de campanha, a administração de Donald Trump começou a usar detectores de mentiras para tentar descobrir quem são os servidores públicos que estariam, supostamente, vazando informações sobre os locais onde as prisões de imigrantes ocorreriam. Com operações contra escolas, locais religiosos e até hospitais, a operação de deportação passou a ser denunciada por grupos de direitos humanos, ativistas, líderes espirituais e pela oposição. No próprio governo, as ações vêm causando constrangimento.