O governo de Donald Trump anunciou na noite desta sexta-feira a expulsão do embaixador da África do Sul em Washington. A medida aprofunda a crise diplomática entre os dois países. Nas últimas semanas, a Casa Branca cortou recursos para os sul-africanos, promoveu um boicote à reunião do G20 que ocorreu no país africano e prometeu asilo a brancos sul-africanos que afirmem estarem sendo alvo de discriminação por parte do governo de Cyril Ramaphosa.