Ato esvaziado em NY tem live de Bolsonaro: 'Junta para parecer mais gente' "Junta mais para parecer que está cheio". Foi assim que uma das brasileiras que liderava o ato em defesa de uma anistia no Brasil convocava os demais manifestantes para uma foto. Neste sábado, um protesto esvaziado em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi organizado na Times Square, em Nova York. Mas contou apenas com cerca de 20 pessoas. Veja o texto completo de Jamil Chade