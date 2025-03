13 mil meninas vitimas de estupros se tornaram mães no Brasil em um ano Entidades da sociedade civil pedirão na ONU um compromisso do governo brasileiro para garantir que mulheres e meninas tenham maior acesso aos serviços de aborto legal, apontando que 13 mil garotas vítimas de estupros se tornaram mães apenas em 2023. A iniciativa é liderada pelas entidades Conectas, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Campanha Nem Presa Nem Morta, Sexuality Policy Watch, Católicas pelo Direito de Decidir, Ipas, Criola, Anis, Center for Reproductive Rights e Cladem Brasil. Veja o texto completo de Jamil Chade