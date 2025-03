O governo brasileiro condiciona uma abertura de seu mercado para o etanol dos EUA a uma contrapartida por parte do governo de Donald Trump. A proposta do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior foi apresentada aos americanos, no âmbito da negociação aberta pela Casa Branca antes de a adoção de uma nova política comercial a partir de 2 de abril. Na última sexta-feira, os dois governos se reuniram de forma virtual. Foi a terceira reunião entre Washington e Brasília. Mas a primeira a envolver apenas os técnicos de ambos os lados para iniciar um processo negociador.