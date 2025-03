Aliados mais radicais sugerem a Bolsonaro pedir asilo na embaixada dos EUA O anúncio de Eduardo Bolsonaro de que está tirando uma licença como deputado para supostamente lutar pela democracia no Brasil foi permeada por desinformação, foragidos da justiça e até a recomendação para que seu pai - o ex-presidente indiciado por golpe de estado - se esconda na embaixada dos EUA em Brasília. Nesta terça-feira, depois de anunciar que não voltará ao Brasil, supostamente temendo a perda de seu passaporte, o deputado licenciado participou de uma entrevista com jornalistas e influenciadores. No estúdio, a presença de uma bandeira da monarquia e Allan dos Santos, investigado por disseminação de desinformação. Veja o texto completo de Jamil Chade