Base mais radical do governo Trump defende acolher foragidos do 8/1 nos EUA Alas políticas que formam a base mais radical do governo de Donald Trump defendem que brasileiros que estejam sendo alvo de processos judiciais vinculados aos ataques do 8 de Janeiro sejam aceitos em território americano. O tema, segundo o UOL apurou, está em debate nos círculos mais próximos da Casa Branca e seus principais apoiadores querem aproveitar leis adotadas pelo governo Trump na defesa da liberdade de expressão para justificar a ação de apoio aos brasileiros. Não há, pelo menos por enquanto, qualquer definição por parte da cúpula de Trump de que irá acatar o posicionamento da base. Procurado, o Departamento de Estado norte-americano não se pronunciou. Veja o texto completo de Jamil Chade