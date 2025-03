Os serviços de inteligência dos EUA usaram a mala diplomática brasileira para fazer chegar aos agentes que trabalhavam com a dissidência cubana em Havana cartas e informações. Os dados fazem parte dos documentos revelados pelo governo dos EUA nesta terça-feira. A Casa Branca publicou milhares de documentos relacionados com a morte de John F. Kennedy, uma promessa de campanha de Donald Trump. O presidente chegou a dizer que o fim do sigilo envolveria cerca de 80 mil páginas. Assim que foram publicadas, historiadores e pesquisadores iniciaram uma varredura completa para tentar entender se existia, de fato, algo novo e que revelasse detalhes ainda não conhecidos sobre o assassinato do ex-presidente, ainda nos anos 60.