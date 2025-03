Deputados da base de Donald Trump no Congresso americano enviaram uma carta para a Casa Branca, pedindo que o governo dos EUA adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento é o primeiro ato dos americanos depois da saída de Eduardo Bolsonaro do país. Conforme o UOL mostrou na terça-feira, a iniciativa do deputado foi tomada depois de conversas com a ala mais radical de Trump. A ideia era de que sua saída fosse seguida por um reforço da narrativa de que existe uma suposta ditadura no Brasil.