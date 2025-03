O governo de Javier Milei congelou a pauta de direitos das mulheres no Mercosul. Como presidente do bloco durante o primeiro semestre de 2025, cabe a ele a convocação de reuniões e estabelecer a agenda. Fontes tanto do Paraguai como do governo brasileiro do mais alto escalão confirmaram ao UOL que, já entrando no quarto mês da presidência argentina, Buenos Aires não deu datas e nem indicou que irá realizar a Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do Mercosul.