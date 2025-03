Uma holding registrada nos EUA em nome de Eduardo Bolsonaro tem seu endereço em uma residência, na cidade Arlington, Texas. Dados oficiais do registro do estado norte-americano apontam que a Braz Global Holding conta com apenas três sócios, entre eles o filho do ex-presidente indiciado, Jair Bolsonaro. A região do registro da empresa é a mesma de onde Eduardo Bolsonaro tem feito suas lives e fotos, desde que decidiu deixar o Brasil. Em recente entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele indicou que estava naquele momento em Dallas, também no Texas. Mas tem evitado anunciar onde fixará residência nos EUA.