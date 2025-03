O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer um brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, num momento chave para o organismo que vem sendo alvo de investidas da extrema direita e sofrendo um processo de chantagem por parte da base mais radical do governo de Donald Trump. A aposta do Brasil é pelo acadêmico Fabio de Sa e Silva, que já esteve à frente de pesquisas e políticas em temas prisionais, de segurança pública e acesso à justiça. Silva já trabalhou no antigo Ministério da Justiça e foi consultor de vários organismos internacionais com atuação em direitos humanos, incluindo a própria Comissão.