Extrema direita global articula uso de Eduardo para abalar eleição em 2026 Eduardo Bolsonaro segue à risca a cartilha da extrema direita ao tentar construir a narrativa de que está sendo perseguido no Brasil e que o país estaria vivendo uma "ditadura". O discurso, segundo articuladores revelaram ao UOL, faz parte de uma estratégia para deslegitimar a eleição brasileira em 2026, com um eventual apoio de Donald Trump e de outras capitais dominadas por populistas. A ideia é a de construir nos EUA e em outros países governados pelos partidos ultraconservadores a noção de que o processo eleitoral no país estaria contaminado. Membros de grupos ligados ao bolsonarismo fora do país admitem que "abalar" a eleição de 2026 é o principal objetivo da articulação global. Veja o texto completo de Jamil Chade