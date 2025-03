Era para ser um período de comemorações na ONU, que completa 80 anos em 2025. Mas, nos corredores e encontros fechados, o clima é radicalmente diferente. Com sua reputação deteriorada nos últimos anos, incapaz de agir diante do veto das superpotências e com o desembarque de Donald Trump na Casa Branca, a ONU passou a lutar por sua própria sobrevivência. Em Washington, o senador republicano e aliado do presidente americano, Mike Lee, de Utah, apresentou um projeto de lei que determina a saída dos EUA da ONU. A proposta submetida no final de fevereiro encerraria a participação dos EUA na ONU e em seus órgãos afiliados, bem como o financiamento a essas instituições.