Trump é o único no mundo a rejeitar resolução do Brasil na ONU contra fome

O governo de Donald Trump foi o único no mundo a votar contra uma resolução na ONU, estabelecendo uma década de esforços para combater a desnutrição. A proposta havia sido apresentada pelo Brasil, ao lado da França. A resolução foi aprovada com o apoio de 158 países e um voto contra, o dos EUA. Nenhum país se absteve. A recusa do governo Trump se explica pela rejeição da Casa Branca a aceitar qualquer plano que tenha uma vinculação à agenda de desenvolvimento da ONU, com um prazo de 2030. Veja o texto completo de Jamil Chade