A revista The Atlantic publicou hoje a conversa completa de um grupo da elite do comando militar americano, ampliando a crise envolvendo o governo de Donald Trump. Nesta semana, foi revelado que o editor da revista havia sido incluído por erro num grupo no Signal, enquanto os EUA atacavam o Iêmen. O secretário de defesa, Pete Hegseth, garantiu que "ninguém estava enviando mensagens de texto com planos de guerra. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso".