O julgamento de Jair Bolsonaro no STF não é apenas o processo de um ex-presidente indiciado por tentativa de golpe de estado. Acompanhado com atenção fora do Brasil, o julgamento que começou nesta terça-feira é considerado como um teste da capacidade das democracias de se defenderem contra rupturas, usando o estado de direito e suas instituições. O processo ocorre num momento particular no mundo, com a extrema direita avançando no desmonte de valores democráticos e capitaneada por um movimento com fortes traços autoritários comandado a partir do Salão Oval.