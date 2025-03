O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou um discurso no Japão nesta quarta-feira para lançar um alerta velado contra o governo de Donald Trump e pedir que países se unam para defender a democracia, o livre comércio e o multilateralismo. Sem citar o nome do presidente americano, Lula afirmou diante das autoridades políticas e do setor privado do Japão que ele acredita que três "preocupações" devem nortear todos os presidentes, todos os primeiros-ministros e todos os povos democráticos do mundo".