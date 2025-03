Crítica da Anistia, ONU avaliará respostas do Brasil aos crimes da ditadura Uma missão internacional vai avaliar a resposta dada pelo estado brasileiro aos crimes cometidos pela ditadura militar (1964-1985), assim como sobre os obstáculos criados pela Lei de Anistia. A partir do dia 30 de março, o país vai receber o relator especial da ONU para a promoção de Verdade, Justiça e Reparação, Bernard Duhaime. A missão, que ocorre até o dia 7 de abril, passará por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e o relator estará com membros do governo, organizações da sociedade civil, vítimas da ditadura e acadêmicos. Veja o texto completo de Jamil Chade