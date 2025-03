A empresa holding em nome de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi fechada no mesmo dia em que também foram encerradas as atividades de outra companhia, registrada no Texas. Em ambas, há uma coincidência: a participação de Paulo Generoso, influenciador e empresário que esteve nos acampamentos diante de quartéis e que disseminou desinformação sobre o 8 de janeiro de 2023. Na semana passada, a coluna informou que havia um registro de empresa no nome de Eduardo, mas o status da Braz Global Holding era mantido em sigilo. Documentos obtidos agora pelo UOL mostram que ela foi fechada em 18 de abril de 2024, tendo ficado ativa por pouco mais de um ano.