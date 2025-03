A empresa que contava com Eduardo Bolsonaro como sócio nos EUA movimentou pelo menos R$ 804 mil reais antes de fechar. Documentos do estado do Texas revelam que a Braz Global Holding assinou um contrato de US$ 140 mil com a Venture XSpannsion, LLC. No documento oficial que cita a movimentação, há uma referência ao fato de que o valor está relacionado a lotes na cidade de Fort Worth, também no Texas.