EUA falam em ação militar contra Maduro e fecham pacto de defesa com Guiana O chefe da diplomacia de Donald Trump, Marco Rubio, alertou que uma eventual ação da Venezuela na Guiana será respondida pela Casa Branca, insinuando que a marinha americana pode ser usada contra Caracas. Rubio está na Guiana nesta quinta-feira, na segunda missão do secretário do Departamento de Estado norte-americano para a América Latina em apenas dois meses de governo. Veja o texto completo de Jamil Chade