Um levantamento feito pela comunidade de inteligência dos EUA aponta para o envolvimento do governo da Rússia no Brics como uma ameaça aos interesses americanos, principalmente no que se refere à desdolarização do comércio entre países emergentes. O documento oficial dos EUA foi publicado para mapear os riscos para o país, incluindo o crime transnacional, movimentos islâmicos, Coreia do Norte, Irã, narcotráfico e China. Mas um dos elementos destacados é o posicionamento da Rússia, principalmente usando sua aliança com o Brics para se fortalecer.