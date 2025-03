Anistia seria mais um golpe contra a democracia Loretta escutou as palmas, vestiu o roupão e foi para o terraço. O que começou discreta e espontaneamente, a cantoria nas varandas e janelas, depois de filmado e compartilhado pelas redes sociais, espalhou-se, e as serenatas se tornaram ponto de encontro da população confinada. Agora tinham hora marcada — a mesma, para a cidade inteira —, e o repertório era compartilhado previamente pela internet, músicas da tradição, cantigas populares, pops históricos. Todo fim de tarde Roma cantava a mesma canção. Alguns a reproduziam também em aparelhos de som e instrumentos musicais. Loretta gostava desse momento. De repente, tinha profundo respeito por cada ser humano que via na varanda. Se as pessoas e suas circunstâncias não são amáveis, podemos ao menos amar a ideia de humanidade. Querer pertencer. Veja o texto completo de Jamil Chade