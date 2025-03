Brasil não consegue garantias de Trump, e já teme tarifaço O governo brasileiro não conseguiu, até o momento, convencer os EUA a retirar o país da lista das economias que serão alvo de tarifas extras a partir da quarta-feira. Neste domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu que começaria a adotar as medidas protecionistas contra "todos os países", contradizendo seus próprios assessores que, ao longo da semana, sugeriram que colocariam foco sobre 15 parceiros responsáveis por grande parte do déficit comercial dos EUA. "Começaríamos (a aplicar as tarifas) a todos os países", disse Trump. "Essencialmente todos os países com os quais estamos conversando", afirmou. Veja o texto completo de Jamil Chade