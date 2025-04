Escola Vladimir Herzog pode virar unidade cívico-militar; família protesta A família de Vladimir Herzog enviou uma carta ao governador Tarcísio de Freitas pedindo que a escola estadual que leva o nome do jornalista morto pela ditadura militar não seja transformada em um colégio cívico-militar. Em 2024, a escola que fica em São Bernardo do Campo (SP) já havia indicado sua intenção de entrar para o programa. Mas a revelação na imprensa e a pressão de ativistas de direitos humanos levaram a direção do local a anunciar que estavam desistindo da ideia. Veja o texto completo de Jamil Chade