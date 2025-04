A liderança do PT na Câmara dos Deputados quer que o governo Lula faça uma revisão de todos os contratos que o estado tem com a Starlink, empresa de Elon Musk. Numa indicação parlamentar obtida com exclusividade pelo UOL e enviada à Casa Civil, o deputado Lindbergh Farias sugere ao Poder Executivo a revisão de relações de cooperação e contratos de serviços com a Starlink em 2025. A empresa é líder no mercado brasileiro no fornecimento de conexão de internet via satélite. Durante o governo de Jair Bolsonaro, Musk foi recebido com pompas no Brasil.