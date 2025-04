O governo brasileiro considera que existem "fortes indícios" que o país será alvo de tarifas extras implementadas pelo governo de Donald Trump a partir desta quarta-feira. Membros da cúpula do Executivo já trabalham com a ideia do tarifaço e apenas aguardam para saber a dimensão dos produtos envolvidos e o valor da tarifa. Nesta quarta-feira, Trump promete anunciar sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.