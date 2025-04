Sem acordo com EUA, Brasil voltará a exigir visto de americanos; entenda Sem um acordo para estabelecer uma reciprocidade, o Brasil voltará a exigir vistos de turistas da Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida entra em vigor no dia 10 de abril, depois de vários adiamentos. A esperança do governo brasileiro era de conseguir que esses países também facilitassem a entrada de brasileiros em seus territórios. Mas, sem um acordo, o governo indicou que voltará a exigir o visto, ainda que o setor do turismo esteja lamentando a decisão. Veja o texto completo de Jamil Chade