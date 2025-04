Bolsonaro apoia Trump em tarifaço e denuncia 'vírus socialista' de Lula O ex-presidente Jair Bolsonaro sai em defesa de Donald Trump, às vésperas do anúncio de tarifas contra os principais parceiros dos EUA. As taxas poderão afetar alguns dos setores mais estratégicos das exportações brasileiras. Mas, nas redes sociais, o ex-presidente preferiu atacar "a mentalidade socialista" do governo Lula e sugeriu que o Brasil não confronte os americanos. Veja o texto completo de Jamil Chade