Chanceler fala com governo Trump e Brasil continuará a negociar com EUA O governo brasileiro continuará a negociar com os EUA, depois do anúncio das tarifas. Num telefonema nesta quarta-feira, o chanceler Mauro Vieira conversou com o representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer. Ficou estabelecido que, depois de conhecer a taxa que será aplicada sobre o Brasil, as equipes dos dois países irão se reunir na semana que vem para continuar a negociar. Na conversa, foram ainda tratados temas como a tarifa ao aço. Veja o texto completo de Jamil Chade