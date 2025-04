O governo de Luiz Inácio Lula da Silva quer usar o tarifaço que será anunciado por Donald Trump nesta quarta-feira como instrumento para mostrar as incoerências de políticos bolsonaristas que consideram o presidente americano como um aliado do movimento no Brasil. Ainda que o governo responda com retaliações, que eleve o tom e que recorra à OMC, uma das estratégias será a de pontuar como as ações de Trump afetam setores que tradicionalmente foram apoiadores de Jair Bolsonaro e minam a economia nacional.