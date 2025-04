O governo de Donald Trump quer usar a crise que eclodiu entre o Brasil e Paraguai para consolidar sua aproximação ao governo de Assunção e fortalecer sua presença na América do Sul. O UOL revelou como a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) realizou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai. A ação hacker consistiu na invasão de dispositivos de informática de autoridades paraguaias. De acordo com as informações de investigação da Polícia Federal, foi planejada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e executada na

gestão do presidente Lula.