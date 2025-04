Sob pressão e atacado por empresas, governos estrangeiros e mercado financeiro, o presidente Donald Trump saiu em defesa da imposição de tarifas. Horas antes do anúncio do pacote de medidas, ele insistiu que as medidas "funcionam". Num comunicado da Casa Branca, a presidência insiste que "estudos têm demonstrado repetidamente que as tarifas são uma ferramenta eficaz para atingir objetivos econômicos e estratégicos - exatamente como aconteceu no primeiro mandato do presidente Trump".