Trump abre guerra comercial, afeta Brasil e põe economia global em alerta

Donald Trump cumpre uma de suas principais promessas de campanha e promove uma reviravolta na política comercial dos EUA, com tarifas afetando o Brasil e mais de uma dezena de países. Nesta quarta-feira, ele anunciou a imposição de taxas de importação contra seus maiores parceiros comerciais, na esperança de reduzir o déficit de US$ 1,2 trilhão e retomar o projeto de hegemonia industrial dos EUA. A iniciativa deve abrir uma guerra comercial de proporções inéditas, com diversos países preparando medidas de retaliação contra os bens americanos e a incerteza tomando conta dos mercados. Veja o texto completo de Jamil Chade