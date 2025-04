O presidente americano, Donald Trump, iniciou sua ofensiva protecionista com a confirmação de que carros importados passarão a sofrer taxas de 25% a partir de 3 de abril. Já as autopeças serão taxadas a partir de 3 de maio. A medida pode acabar afetando as exportações do Brasil, principalmente no setor de autopeças. Um pacote completo das tarifas de Trump será anunciada ainda hoje pelo presidente dos EUA.