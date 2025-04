China cobra fim 'imediato' de taxas de Trump e promete retaliação Numa declaração dura contra o governo de Donald Trump, a China anuncia que está pronta para adotar medidas retaliatórias contra os EUA caso as tarifas anunciadas pela Casa Branca sejam mantidas. Num comunicado publicado nesta quinta-feira, o Ministério do Comércio da China afirmou que tomará "contramedidas resolutas" e pediu a Washington que cancele as medidas tarifárias unilaterais. Veja o texto completo de Jamil Chade