FMI alerta: tarifaço de Trump é 'risco significativo' para economia global O FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou um alerta sobre guerra comercial iniciada por Donald Trump. De acordo com a instituição, as tarifas anunciadas pelo governo americano contra mais de 180 países "ameaçam a economia mundial". A declaração foi feita depois de um dia em que as bolsas desabaram e dezenas de governos proliferaram alertas de que irão reagir às barreiras criadas pelo novo governo americano. Veja o texto completo de Jamil Chade