A prefeitura de São Paulo informou aos organizadores da 5a edição da Caminhada do Silêncio pelas Vítimas de Violência do Estado que não terá condições de dar um apoio de infraestrutura para o evento que está marcado para ocorrer no próximo domingo, dia 6. O UOL apurou que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo informou que retirava seu suporte e que apenas fornecerá banheiros químicos e água aos participantes.