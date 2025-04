Trump: Putin sem taxa gera debate de uso do comércio como moeda geopolítica A decisão do presidente Donald Trump de deixar Vladimir Putin de fora da lista de países que sofrerão tarifas extras abre um debate sobre a relação entre os dois líderes e a instrumentalização do comércio para fins geopolíticos por parte da Casa Branca. Na quarta-feira, ao determinar uma nova política comercial, Trump acusou aliados e inimigos de práticas injustas com os bens americanos. Veja o texto completo de Jamil Chade