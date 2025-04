O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos poucos líderes internacionais que evitou criticar as tarifas de Donald Trump e que estão chacoalhando os mercados. Na noite da quinta-feira, o argentino anunciou que está oferecendo adotar medidas para permitir um fluxo maior de cerca de 50 produtos. "Faremos uma harmonização de tarifas", afirmou. Segundo ele, esse seria o primeiro passo para um acordo comercial. No evento American Patriots Gala, organizado em Mar-a-Lago (Flórida), Milei recebeu o prêmio "Leão da Liberdade". Mas usou seu discurso para indicar que está já negociando com os americanos uma forma pela qual as barreiras de seu país possam ser desfeitas aos produtos dos EUA e que seja estabelecida uma "parceria estratégica".