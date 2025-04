Brasil não retaliará EUA no curto prazo e acelera acordos pelo mundo

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva aposta numa negociação com os americanos, não deve retaliar no curto prazo e busca acelerar acordos comerciais para diversificar seus destinos para exportadores. A ideia do governo é de que, ainda que exista uma necessidade de dar uma resposta às tarifas impostas por Donald Trump, o país quer demonstrar tanto ao setor privado quanto ao governo em Washington de que há um "engajamento" pelas negociações. Veja o texto completo de Jamil Chade