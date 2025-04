Trump escala guerra comercial e ameaça China com 50% de taxas O presidente Donald Trump ameaça escalar a guerra comercial com a China, depois que Pequim anunciou uma retaliação de 34% nos bens americano. Nas redes sociais, o americano indicou que a "China emitiu tarifas retaliatórias de 34%, além de suas tarifas já recordes, tarifas não monetárias, subsídios ilegais a empresas e manipulação maciça da moeda a longo prazo, apesar do meu aviso de que qualquer país que retaliar contra os EUA emitindo tarifas adicionais, acima e além de seu abuso tarifário de longo prazo já existente em nossa nação, será imediatamente confrontado com tarifas novas e substancialmente mais altas, além das inicialmente estabelecidas". Veja o texto completo de Jamil Chade