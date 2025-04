Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou nesta segunda-feira que está disposto a oferecer a abertura completa do mercado europeu para bens industriais aos americanos, caso eles também reduzam para zero as taxas para produtos europeus. A UE foi um dos blocos mais atingidos pelas tarifas de Donald Trump, na semana passada, com 20% de taxas extras anunciadas. O presidente americano tem insistido em atacar os europeus, alegando que o continente trata de forma "injusta" os bens americanos.