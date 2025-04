Canadá retalia EUA e Europa votará pacote de sanções de US$ 21 bi

A guerra comercial iniciada por Donald Trump se amplia, conforme países começam a implementar respostas contra as tarifas criadas pelo governo norte-americano. A partir desta quarta-feira, entram em vigor também barreias canadenses contra os produtos dos EUA e a Europa vota, durante o dia, a aprovação de uma lei que irá atingir bilhões de euros no fluxo comercial. Nas redes sociais, o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney afirmou que "haverá tarifas de 25% sobre todos os veículos não compatíveis com o acordo Canadá, México e EUA". Veja o texto completo de Jamil Chade