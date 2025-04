Num supermercado em Phoenix, no Arizona, a baunilha vem de Madagascar, as bananas vêm da Guatemala ou Costa Rica. As nozes vêm do Brasil. O peixe desembarca do Vietnã e Chile. O chocolate vem do Equador. Mas, a partir de agora, tudo isso tende a ficar mais caro.



Pelo país, americanos se preparam para uma inflação diante das tarifas impostas por Donald Trump contra o mundo inteiro, estocando alimentos, antecipando compras de veículos, roupas e até planejando cruzar a fronteira ao México para fugir dos custos mais elevados para fazer compras básicas.