Governo avalia que isenção de visto a americanos não deu resultado esperado

A isenção de vistos para turistas americanos termina nesta quarta-feira e passageiros que embarcarem a partir da noite de hoje dos EUA ao Brasil terão de apresentar a nova documentação. Mas os dados mostram que a iniciativa que entrou em vigor no governo de Jair Bolsonaro não trouxe os resultados prometidos, na avaliação do governo Lula. Além dos americanos, os turistas do Japão, Canadá e Austrália foram beneficiados pela iniciativa. Veja o texto completo de Jamil Chade