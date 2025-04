Trump aumenta para 125% tarifa para China e suspende para 75 países O presidente dos EUA, Donald Trump, escala a guerra comercial com a China e anuncia um aumento ainda mais intenso de tarifas. Hoje ele anunciou a pausa de tarifas para 75 países. Mas ampliou o ataque contra Pequim. "Com base na falta de respeito que a China demonstrou em relação aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada dos Estados Unidos da América sobre a China para 125%, com vigência imediata", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade