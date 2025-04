Trump faz do mundo seu cassino, pisca primeiro e mina credibilidade dos EUA Quando Donald Trump causou um terremoto ao anunciar nas redes sociais que sua política comercial não seria o que ele havia anunciado durante dias, diplomatas e negociadores dispararam telefonemas entre capitais pelo mundo para tentar entender o que estava ocorrendo. Eles não eram os únicos a não saber o que estava ocorrendo. Numa audiência no Congresso, a decisão de Trump de ceder ocorria ao mesmo tempo em que seu representante de Comércio, Jamieson Greer, ainda defendia as tarifas que não existiam mais. Veja o texto completo de Jamil Chade